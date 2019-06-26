Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в ОсакеТАСС 14:34

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. С такими словами политик выступил в среду перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

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