Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в ОсакеТАСС 14:34
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. С такими словами политик выступил в среду перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию. Трансляцию вел телеканал Fox News.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Завтра для автомобилистов откроют первую очередь нового Усть-Ижорского шоссе.
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Начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.
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