Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в ОсакеТАСС 14:34

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. С такими словами политик выступил в среду перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

ТАСС14:34

Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Lenta.ru14:29

Трамп заявил об ожидании «очень хорошего разговора» с Путиным в Осаке

Известия14:43

Трамп понадеялся на «хороший разговор» с Путиным

РБК14:19

Трамп заявил, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным в Осаке

РИА Новости14:13

«Не ваше дело»: Трамп о переговорах с Путиным

Газета.Ru14:12

Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке

RT на русском14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

Обновлено в 07:58
Общество

В России предложили снизить возраст совершеннолетия

В Федеральном агентстве по делам молодежи задумались о снижении возраста совершеннолетия.
Обновлено в 07:22
Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Обновлено в 12:46
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы, которые включают в себя посещение музеев и театров.
Обновлено в 12:47
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Политика

Избран новый генсек Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Происшествия

В центре Энгельса горит вещевой рынок

На момент возникновения пожара рынок был закрыт для посетителей.
Обновлено в 12:41
Политика

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле

Обновлено в 15:46
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»

Обновлено в 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное