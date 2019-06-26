Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с ПутинымRambler News Service 16:00
Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News заявил, что у него будет очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке. «У меня будет очень хороший разговор с ним», — сказал Трамп.
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Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
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Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
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Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
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Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 22:44
Политика
В Конгрессе США одобрен закон по санкциям против «Северного потока-2»
Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США был одобрен накануне законопроект, который вводит новый пакет санкций против компаний – подрядчиков трубопровода "Северный поток - 2".
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Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
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Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей
Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено в 04:54
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35
Обновлено в 22:58
Политика
СКР проверит грузинского депутата, «убивавшего русских»
На депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе могут завести уголовное дело в России - депутат Госдумы Николай Земцов направил запрос в Следственный комитет с просьбой проверить на соответствие Уголовному кодексу слова грузинского парламентария о том, что он "убивал русских в Абхазии, убивает и будет убивать".
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено в 07:26
Технологии
Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом
Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46