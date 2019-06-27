Политика
Названы дата и время встречи Путина и ТрампаГазета.Ru вчера в 21:16
Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому. В субботу, 29 июня, Трамп также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в 11.30 (5.30 мск). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Технологии
РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе
НАТО приняло решение не размещать в Европе новые ядерные ракеты. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Поклонники певца Александра Серова начали подозревать, что он носит памперсы для взрослых.
Обновлено в 01:11
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Авто
Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов
2-дверный светло-серый автомобиль оказался таким удобным, что Андрей назвал его «домом на колесах».
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Футбол
Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой
Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 23:19
Единоборства
Куруглиев завоевал золото в вольной борьбе на Европейских играх
На проходящих в Минске Европейских играх в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг золото завоевал россиянин Даурен Куруглиев.
Обновлено вчера в 13:29
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Культура
Авторы «Чернобыля» хотели показать героизм советского народа
Авторы американо-британского мини-сериала «Чернобыль» хотели продемонстрировать героизм советского народа.
Обновлено в 00:48
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено 25 июня в 14:45
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих
Обновлено вчера в 05:26
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Пушков оценил поведение делегации Украины в ПАСЕ
Покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49