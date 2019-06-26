Политика
Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в ОсакеRT на русском 14:21
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. «У нас будет очень хороший разговор с ним», — сказал он о предстоящем диалоге с Путиным.
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Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
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Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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