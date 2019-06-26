Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в ОсакеRT на русском 14:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. «У нас будет очень хороший разговор с ним», — сказал он о предстоящем диалоге с Путиным.

Трамп рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным в Осаке

Гаджеты ASUS представила устройства на базе новых процессоров AMD Ryzen Компания ASUS представила ROG Strix GL10DH — высокопроизводительный и доступный по цене игровой компьютер, который одним из первых в мире использует процессор AMD Ryzen третьего поколения с инновационной микроархитектурой Zen 2, разработанной специалистами компании AMD.

Общество Суд Брянска признал танец неуважением к обществу Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Политика Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Происшествия Петербурженке на голову упал кусок штукатурки По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Экономика ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.

Политика Работница бара плюнула в сына Трампа Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.

Авто Новая LADA Granta получит вариатор Jatco Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Происшествия Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Космос Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Происшествия В центре Энгельса горит рынок «Изобильный» Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Гаджеты Honor запустил интернет-магазин в России В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.

Энергетика Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Единоборства Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях Боец ведет переговоры с организацией Bare Knuckle FC Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях, сообщает ТАСС.