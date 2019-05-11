Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из КитаяИнфо24 09:07

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины введут на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов.

Политика Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Транспорт Составлен список самых бюджетных авианаправлений на лето Специалисты сервиса Biletix проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных на лето и составили список самых бюджетных авианаправлений для путешествий в жаркий сезон.

Происшествия В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге «В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».

Политика Порошенко уволил замглавы своей администрации Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на Украину Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Шоу-бизнес Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером «Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Происшествия В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

Космос Blue Origin представила лунный посадочный модуль Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.

Политика Редакция «Эха Москвы» испугалась вопросов ФАН о цензуре на сайте Причины, по которым аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выяснить у ее сотрудников оперативно не получилось.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Авто Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.