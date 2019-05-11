Политика
Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из КитаяИнфо24 09:07
В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины введут на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов.
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Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43
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Трамп связал отмену пошлин на китайские товары с прогрессом на переговорах
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