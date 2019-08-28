Политика
ТАССPolitico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
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На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
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«Филадельфия» отказалась от подписания контракта с Бурдасовым
Агенты российского нападающего Антона Бурдасова провели переговоры с руководством «Филадельфии Флайерз», которые не увенчались успехом.
Чемпионат 02:13
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.
Российская газета 03:29
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт вчера в 12:26
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ вчера в 18:06
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Наука
Ученые: Смена партнеров не меняет динамику отношений
Канадские ученые в ходе 8-летнего исследования проверили теорию о том, что человек остается неизменным в своем отношении к условному партнеру даже при его смене.
Территория новостей вчера в 00:07
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
Антропологам удалось выяснить, что мозг приматов в ходе эволюции изменялся не только в сторону увеличения, но и уменьшения.
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество
В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
РИА Новости вчера в 21:52
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Гаджеты
Apple запретила подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri
Компания Apple запретила своим подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri.
Мойка78 вчера в 20:26
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Пострадавшая в турецком отеле девочка из России умерла в больнице
Говорит Москва вчера в 10:17
Происшествия
С банковского счета москвича украли более трех миллионов рублей
Неизвестный похитил более трех миллионов рублей с банковского счета москвича, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 02:16
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество
Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA
Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.
АБН 02:26
Энергетика
Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
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