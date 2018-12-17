Президент США ранее неоднократно критиковал Федеральную резервную систему (ФРС) именно за повышение ставки, утверждая, что это может повредить экономическому росту.

Трамп не устает критиковать ФРС США, и повод не меняется

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