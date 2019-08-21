Политика
Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТОВедомости 14:24
Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Технологии
Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе
Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено в 17:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек
В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.
Обновлено в 19:00
Религия
РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге
В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Обновлено в 21:39
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Дед утопил внука в реке в попытке научить плавать на Алтае
Дедушка семилетнего мальчика переусердствовал в попытках научить его плавать в местной реке.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Boeing провалил создание перехватчика МБР
Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено в 14:44
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Израиль нанес ответные удары по морским объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удары по морским целям в секторе Газа после того, как израильские военные получили данные о запуске ракеты по своей территории со стороны Палестины, сообщается в твиттере IDF.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Авто
Mercedes-Benz представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans на Международной выставке «Комтранс» в сентябре представит новый премиальный микроавтобус Sprinter Tourist.
Обновлено в 03:06
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Гаджеты
Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1»
Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Лев Лещенко вышел в свет с супругой впервые за долгое время
77-летний Лев Лещенко и 65-летняя Ирина Лещенко уже около 40 лет счастливо живут в браке.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16