Политика

Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТОВедомости 14:24

Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Трамп попрекнул Данию в экономии расходов на НАТО

РЕН ТВ14:16

Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

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Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО

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Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

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Трамп призвал «богатую» Данию платить больше за «невероятную военную защиту»

Взгляд.ру17:28

Трамп вновь раскритиковал Данию, но уже из-за расходов в НАТО

РИА Новости14:10

Трамп напомнил Дании о её «незначительной» роли в НАТО

News.ru14:07
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Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Футбол

Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 17:52
Политика

Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено в 16:32
Политика

США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов

США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками

Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено в 13:15
Футбол

Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Политика

Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C

Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Здоровье

Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию

Роспотребнадзор рекомендует беременным и планирующим беременность женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране.
Обновлено в 11:57
Политика

Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Футбол

Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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