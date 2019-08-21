Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2 процента.

Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

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