Политика
Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТОРоссийская газета вчера в 21:32
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО. Об этом американский лидер написал в Twitter. По его данным, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону.
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Космос
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90%
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В калифорнийском аэропорту самолет сгорел на взлетной полосе
Небольшой самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Оровилле, штат Калифорния, сообщила местная дорожная полиция.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Брассар продолжит карьеру в «Айлендерс»
Нападающий Дерик Брассар перешел в «Айлендерс».
Обновлено в 02:41
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Уголовное дело возбудили после поджога мужчины на юге Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы.
Обновлено в 02:47
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Гаджеты
Тесты показали, что излучение от iPhone превышает норму
Стандартный тест показал, что самое высокое излучение у iPhone 7. Журналисты решили закрепить результат, поэтому взяли еще четыре iPhone 7. Во всех устройствах излучение сильно превышало норму.
Обновлено в 02:50
Наука
Крупнейший электрический паром выполнил первую перевозку
Полностью электрический паром «Эллен» 15 августа 2019 года совершил первую перевозку.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты
G.Skill выпустила клавиатуру с механическими клавишами за 50 долларов
Компания G.Skill выпустила компактную клавиатуру MX KM360.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00