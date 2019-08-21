Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО. Об этом американский лидер написал в Twitter. По его данным, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону.

Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО

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