Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух КорейТАСС 00:19
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
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Когда я буду там, если председатель КНДР Ким Чен Ын сочтет нужным, я встречусь с ним на границе - в демилитаризованной зоне - чтобы пожать ему руку и поздороваться.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЭкономика сегодня 28 июня в 19:46
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