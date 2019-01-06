Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
РБК
13:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters. О задержании Уилана стало известно 31 декабря.
РБК13:07
с чего всё началось

Белый дом «изучает» вопрос с задержанием американца в России, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что администрация США "изучает" вопрос с задержанием американца Пола Уилана в России по обвинению в шпионаже. Он не привел каких-либо подробностей по позиции администрации.
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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