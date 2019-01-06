Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что администрация США "изучает" вопрос с задержанием американца Пола Уилана в России по обвинению в шпионаже. Он не привел каких-либо подробностей по позиции администрации.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters. О задержании Уилана стало известно 31 декабря.

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