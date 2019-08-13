с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал». Об этом он написал в своём Twitter.

Общество Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажирское судно Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Армия и оружие Офицер турецких ВВС попросил политическое убежище в Греции Сегодня, 13 августа РИА новости опубликовало сообщение со ссылкой на источник в правоохранительных органах Греции о том, что турецкий военнослужащий совершил побег и попросил политического убежища на территории Греции.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Происшествия В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Политика Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Культура Столичные пенсионеры начудили в стиле Гауди Вряд ли столичные пенсионерки, вышивающие крестиком и занимающиеся декупажем, могли подумать, что станут участниками странного перформанса.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.