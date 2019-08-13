с чего всё началось

В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Инцидент на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел 8 августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов.

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Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

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