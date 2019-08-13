Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской областиРИА Новости вчера в 17:40
В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Инцидент на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел 8 августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».Ведомостивчера в 18:53
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Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском
Фонтанка.Рувчера в 17:49
Трамп заявил, что США «многое узнали» после взрыва на полигоне под Архангельском
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