Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской областиГосударственные Вести 04:26
В «Росатоме» сообщили, что взрыв случился на полигоне на морской платформе во время испытаний ракеты.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».Ведомостивчера в 18:53
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Трамп заявил, что США «многое узнали» после взрыва на полигоне под Архангельском
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Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском
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