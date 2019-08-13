Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской областиГосударственные Вести 04:26

В «Росатоме» сообщили, что взрыв случился на полигоне на морской платформе во время испытаний ракеты.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил
 версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».
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