Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое понялиREGNUM 18:48
Комментарий в Twitter оставил американский президент Дональд Трамп по поводу взрыва под Северодвинском (Архангельская область) при испытании ракетной двигательной установки. По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп высказался в своем микроблоге в Твиттере о взрыве на полигоне Минобороны России в Архангельской области, жертвами которой стали пять сотрудников "Росатома".Московский Комсомолец17:50
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
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Названы симптомы заражения организма паразитами
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Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
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В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар
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Обновлено в 12:30
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Авто
«Заниженный» Maserati Levante похож на Subaru WRX
Заниженная стойка подчеркивает тот факт, что автомобиль больше похож на большой хэтчбек, чем на что-либо другое, а более старая Subaru WRX является очевидной «музой».
Обновлено в 08:32
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
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Обновлено в 08:58
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска приблизился к опасной отметке
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При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
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«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
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Обновлено в 15:07
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Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой
Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28