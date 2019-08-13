с чего всё началось

Комментарий в Twitter оставил американский президент Дональд Трамп по поводу взрыва под Северодвинском (Архангельская область) при испытании ракетной двигательной установки. По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».

Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли

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