Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской областиИзвестия 01:08
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times (NYT), которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».Ведомостивчера в 18:53
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Трамп заявил, что США «многое узнали» после взрыва на полигоне под Архангельском
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Трамп прокомментировал взрыв секретной ракеты на полигоне в Белом море под Архангельском
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