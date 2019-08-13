с чего всё началось

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять ее сотрудников стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе.

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Музыка Подготовка к фестивалю «Спасская башня» идет полным ходом С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет ежегодный фестиваль «Спасская башня» — оркестры армий разных стран вновь продемонстрируют лучшие элементы показательных выступлений.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Политика В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Космос В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен В Роскосмосе отметили, что приближающийся к Земле астероид OU1 не представляет опасности для нашей планеты, сообщает пресс-служба корпорации.

Политика Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов Аэропорт Гонконга возобновил свою работу, однако протесты в городе все же повлияют на авиасообщение с воздушной гаванью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.

Политика Глава Крыма доложил Путину об объеме перевозок через Крымский мост Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о работе Крымского моста.

Общество Нижегородец может накопить на автомобиль за год Как отмечают аналитики «Авито», в прошлом году жители только четырех городов России могли накопить на машину менее чем за 12 месяцев, во 2-м квартале таких городов стало 9. Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что нижегородцы стали больше зарабатывать.

Единоборства Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межгендерный бой от Сехудо Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести межгендерный поединок с обладателем титула организации в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях среди мужчин Генри Сехудо.

Авто На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.

Происшествия В Петербурге поезд сбил подростка Утром в понедельник, 12 августа, в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге поезд сбил подростка.