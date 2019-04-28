Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге КалифорнииRT на русском 18:36
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
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Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено в 02:15
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Космос
В США планируется запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты
ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Relativity намерена изготовить ракету-носитель, все элементы которой впервые будут напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 02:55
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Музыка
Баста записал гимн для «Гонки героев»
Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Общество
Более ста священников Нью-Йорка заподозрили в педофилии
Около 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств в отношении детей.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Гаджеты
За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов
Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено в 20:14
Политика
Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Путешествия
Двенадцать буддийских монахов получили степень геше в китайском Тибете
Двенадцать буддийских монахов получили ученую степень геше в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Общество
Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона
Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы
Один человек пострадал в результате ДТП на Лодочной улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:09