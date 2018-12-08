Парижское соглашение ничего хорошего Парижу не приносит. Протесты и бунты по всей Франции. Люди не хотят платить огромные деньги, особенно странам третьего мира, под предлогом заботы об окружающей среде. Скандируют „Мы хотим Трампа!“. Люблю Францию.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «Жёлтые жилеты». По его словам, Парижское соглашение по климату не приносит пользы французской столице.

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