Политика

Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизмеRT на русском 01:12

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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"Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии", - написал Трамп во вторник в Twitter
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ТАССвчера в 23:27

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Трамп похвалил за единство выступивших против резолюции о расизме республиканцев

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Трамп не видит расизма в своих словах о женщинах-демократах из Конгресса

News.ru15 июля в 14:17
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

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Обновлено в 03:24
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
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Политика

В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика

В администрации Зеленского заявили о соглашении по обмену пленными

Внешнеполитические советники глав государств, входящих в "нормандскую четверку", договорились об обмене пленными в течение месяца.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Обновлено вчера в 15:51
Политика

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Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено вчера в 06:37
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
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Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Общество

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Общество

Прокуратура подала иски для защиты жителей подтопленного Тулуна

Обновлено в 02:21
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

В английской премьер-лиге поменялся регламент

С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Космос

«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной

Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
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