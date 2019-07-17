с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Общество Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.

Политика В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.

Политика На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Шоу-бизнес Алибасов подрался с подругой на съемках ток-шоу на Первом канале Музыкальный продюсер Бари Алибасов после недавней резонансной истории с отравлением жидкостью для прочистки труб вновь дал СМИ повод заговорить о себе.

Политика Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Происшествия Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.

Авто Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Происшествия СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.

Футбол Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл» Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.

Политика Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Шоу-бизнес Кабаева показала новорожденного сына В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.

Происшествия В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост В Свердловской области тягач протаранил опорную балку моста.