Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизмеRT на русском 01:12
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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"Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии", - написал Трамп во вторник в Twitter.ТАССвчера в 23:27
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Трамп похвалил за единство выступивших против резолюции о расизме республиканцев
Народные новости01:50
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
Комсомольская правдавчера в 20:46
Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую «расистские» твиты Трампа
Интерфаксвчера в 20:22
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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Назван самый плохой день для рубля
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Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
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Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами
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В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
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Армия и оружие
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Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
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В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:22