с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Политика ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17 Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.

Происшествия Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Политика Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Политика Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Авто Обновленный Hyundai Solaris рассекречен на фото Китайские СМИ опубликовали первые фотографии рестайлингового бюджетника Hyundai Verna, известного в России под названием Solaris.

Экономика МЭР объяснило рост промышленного производства Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.

Происшествия СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi A3 получит разрешение HD+ Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Xiaomi Mi A3 получит дисплей с разрешением HD+.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Происшествия Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами В Китае внедорожник врезался в группу людей на мопедах, в результате чего три человека погибли и еще 10 получили различные травмы.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Музыка Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.