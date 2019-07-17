Политика

Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизмеRT на русском 01:12

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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"Как замечательно было видеть то, насколько едина была Республиканская партия во время сегодняшнего голосования по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех конгрессвумен от Демократической партии", - написал Трамп во вторник в Twitter
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