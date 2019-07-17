Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизмеRT на русском 01:12
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп похвалил за единство выступивших против резолюции о расизме республиканцев
Народные новости01:50
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
Комсомольская правдавчера в 20:46
Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую «расистские» твиты Трампа
Интерфаксвчера в 20:22
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых достижениях сына Арчи
Совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру новой версии «Короля Льва».
Обновлено вчера в 12:11
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке
Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.
Обновлено в 01:49
Политика
Володин предложил изменить в Конституции РФ порядок формирования правительства
Базовые положения Конституции РФ, которые требуют достойной жизни и возможностей для развития личности, незыблемы, но сами понятия «достойной жизни» и «развития» постоянно изменяются со временем, и основной закон страны должен идти в ногу со временем, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:36
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Возгорание в гостинице в центре Москвы ликвидировали
"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Полиция Британии борется с фиктивными однополыми браками
Полиция Великобритании с 2018 года начала усиленную борьбу с фиктивными однополыми браками.
Обновлено в 00:57
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Небензя оценил перспективы снятия санкций с КНДР
Постпред РФ при ООН отметил, что "по крайне мере один член Совета, а на самом деле не один, категорически против какого-либо облегчения" санкционных мер в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:02
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
Обновлено вчера в 10:00
Спорт
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд
Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено вчера в 16:14
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.
Обновлено в 00:59