Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериИзвестия вчера в 14:24

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожал в соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

Футбол Калиниченко отказался комментировать своё неназначение тренером ФК «Львов» Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко отказался комментировать информацию, согласно которой украинский футбольный клуб «Львов» отказался от его кандидатуры на пост главного тренера по неспортивным причинам.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

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Политика Госдума приняла закон об устойчивом Рунете Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.

Транспорт В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Политика В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

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Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Экономика Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

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Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".