Политика
Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериИзвестия вчера в 14:24
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожал в соборе Парижской Богоматери в столице Франции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Известиявчера в 15:38
Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Московский Комсомолецвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Футбол
Калиниченко отказался комментировать своё неназначение тренером ФК «Львов»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко отказался комментировать информацию, согласно которой украинский футбольный клуб «Львов» отказался от его кандидатуры на пост главного тренера по неспортивным причинам.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Общество
Кузнецова заявила, что каждый третий ребенок сталкивался с буллингом
Каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом - организованной травлей.
Обновлено в 05:01
Транспорт
В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые высказалась о своем 39-летнем возлюбленном
Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
Обновлено в 04:14
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Игры
Overwatch: трейлер нового сезонного задания «Предчувствие бури»
Обновлено в 03:03
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»
В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Общество
Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит суд поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 10:26