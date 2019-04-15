Политика
Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Известиявчера в 15:38
Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Московский Комсомолецвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия
Во Франции пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Science и Nature отозвали статьи двух авторов в один и тот же день
Исследователь Кембриджского университета Стив Джексон и бывший сотрудник Бристольского университета Абдеррахман Кейди пережили уникальное в своем роде событие: две совместных статьи ученых были отозваны из Nature и Science в один и тот же день.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов
Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов, которые прошли в конце марта.
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Политика
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Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
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Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Футбол
Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Космос
Уфолог обнаружил на Луне врата для входа НЛО
Изучив снимок внимательнее, уфолог понял, что врата сделаны специально для прохождения НЛО.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
За день до выступления, 16 апреля, Алла Пугачева даст еще один концерт на главной сцене страны – тайный.
Обновлено вчера в 15:59
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара
Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Недвижимость
Альфа-Банк открыл в Москве ипотечный центр
Специально для ипотечных клиентов был также разработан новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика на сайте Альфа-Банка.
Обновлено в 03:39
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика
Google удаляет до 80% запрещенного в России контента
Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04