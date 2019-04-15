Политика

Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп призывал побыстрее тушить собор Парижской Богоматери

Life.ruвчера в 13:59

Трамп считает, что собор Парижской Богоматери может сгореть дотла

ТАССвчера в 15:22

Трамп призвал не медлить со спасением горящего собора Парижской Богоматери

Интерфаксвчера в 14:13

Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Известиявчера в 15:38

Трамп дал совет, как тушить Нотр-Дам-де-Пари

Газета.Ruвчера в 13:56

Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Московский Комсомолецвчера в 13:52

Трамп дал совет, как потушить Нотр-Дам

Взгляд.рувчера в 13:52
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Происшествия

Во Франции пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 15:42
Наука

Science и Nature отозвали статьи двух авторов в один и тот же день

Исследователь Кембриджского университета Стив Джексон и бывший сотрудник Бристольского университета Абдеррахман Кейди пережили уникальное в своем роде событие: две совместных статьи ученых были отозваны из Nature и Science в один и тот же день.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов, которые прошли в конце марта.
Обновлено в 04:21
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Футбол

Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства

Нурмагомедов не рассматривает в качестве соперника никого, кроме Порье

Обновлено в 04:10
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Космос

Уфолог обнаружил на Луне врата для входа НЛО

Изучив снимок внимательнее, уфолог понял, что врата сделаны специально для прохождения НЛО.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой

За день до выступления, 16 апреля, Алла Пугачева даст еще один концерт на главной сцене страны – тайный.
Обновлено вчера в 15:59
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара

Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Недвижимость

Альфа-Банк открыл в Москве ипотечный центр

Специально для ипотечных клиентов был также разработан новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика на сайте Альфа-Банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика

Google удаляет до 80% запрещенного в России контента

Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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