Политика
Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Известиявчера в 15:38
Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Московский Комсомолецвчера в 13:52
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
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Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
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Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Сообщается также, что после боя у Артема Тарасова возникли боли в животе, он покинул ринг только после вмешательства врачей.
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Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
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Вратарь «Эмполи» установил рекорд Серии А по количеству сэйвов за матч
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