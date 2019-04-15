Политика

Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

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Интерфаксвчера в 14:13
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
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Обновлено в 02:29
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В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
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Собор Парижской Богоматери
Собор
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