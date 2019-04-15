Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.

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Происшествия В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».

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