Политика
Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Известиявчера в 15:38
Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Московский Комсомолецвчера в 13:52
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