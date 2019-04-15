Политика

Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской БогоматериРЕН ТВ вчера в 13:51

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пока пожарным не удается локализовать возгорание в храме. Огонь распространился на большую часть крыши собора.
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Трамп рассказал о звонке во Францию в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

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Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Московский Комсомолецвчера в 13:52

Трамп призвал не медлить со спасением горящего собора Парижской Богоматери

Интерфаксвчера в 14:13

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Life.ruвчера в 13:59

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Газета.Ruвчера в 13:56

Трамп считает, что собор Парижской Богоматери может сгореть дотла

ТАССвчера в 15:22

Трамп дал совет, как потушить Нотр-Дам

Взгляд.рувчера в 13:52
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Пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери

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Обновлено вчера в 13:46
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Все взаимодействие с приложением строится на плавных смахивающих жестах, что также становится четвертой S в идеологии (sliding).
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Собор Парижской Богоматери
Собор
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