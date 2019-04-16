Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализоватьREGNUM вчера в 21:52

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien. Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено. Пожар мог начаться из-за реставрационных работ, участники которых допрошены.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

RT на русскомвчера в 21:55

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили

Интерфакс01:05

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Говорит Москвавчера в 22:20

Власти заявили о ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери

РБКвчера в 22:03

Экскурсии по центру Парижа пойдут через остров Сен-Луи вместо Сите

РИА Новости01:36

Пожарные потушили огонь в соборе Парижской Богоматери

Комсомольская правдавчера в 22:19

Figaro: пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

ТАССвчера в 22:16
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Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Музыка

На предстоящем конкурсе «Евровидение 2019» выступит Верка Сердючка

Обновлено в 00:59
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

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Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Экономика

В Татарстане намерены утроить объемы жилищного строительства на селе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов выступил с предложением пересмотреть социальную программу по строительству жилья в сельской местности, удвоив и утроив объемы вводимого жилья, передает Татар-информ.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте

В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ

Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Обновлено вчера в 03:55
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Саратове у пациента больницы похитили деньги и телефон

В Саратове произошла кража в палате городской больницы на улице Гвардейской.
Обновлено в 01:57
Политика

Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика

Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество

Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено вчера в 06:18
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Авто

Новый роскошный минивэн Lexus LM представлен в Шанхае

Компания Lexus представила на автосалоне в Шанхае новый роскошный минивэн LM, ставший первой моделью бренда в этом типе кузова.
Обновлено в 01:41
Политика

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Баскетбол

«Филадельфия» разгромила «Бруклин» и сравняла счёт в серии

Обновлено вчера в 22:52
Культура

Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием

В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено вчера в 02:55
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол

Бартомеу: «Барселона» улучшит условия контракта Ракитича

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о контракте хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст покупают дом за 7,5 миллионов долларов

Роскошная недвижимость обойдется супругам в 7,5 миллионов долларов, что впрочем, для семейства Кардашян-Уэст довольно скромно.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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