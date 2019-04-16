Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализоватьREGNUM вчера в 21:52
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien. Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено. Пожар мог начаться из-за реставрационных работ, участники которых допрошены.
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Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
В Татарстане намерены утроить объемы жилищного строительства на селе
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов выступил с предложением пересмотреть социальную программу по строительству жилья в сельской местности, удвоив и утроив объемы вводимого жилья, передает Татар-информ.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Сургуте задержан руководитель линейного отдела полиции на транспорте
В Сургуте задержан руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ
Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Обновлено вчера в 03:55
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Саратове у пациента больницы похитили деньги и телефон
В Саратове произошла кража в палате городской больницы на улице Гвардейской.
Обновлено в 01:57
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество
Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Новый роскошный минивэн Lexus LM представлен в Шанхае
Компания Lexus представила на автосалоне в Шанхае новый роскошный минивэн LM, ставший первой моделью бренда в этом типе кузова.
Обновлено в 01:41
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Баскетбол
«Филадельфия» разгромила «Бруклин» и сравняла счёт в серии
Обновлено вчера в 22:52
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол
Бартомеу: «Барселона» улучшит условия контракта Ракитича
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о контракте хорватского полузащитника Ивана Ракитича.
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст покупают дом за 7,5 миллионов долларов
Роскошная недвижимость обойдется супругам в 7,5 миллионов долларов, что впрочем, для семейства Кардашян-Уэст довольно скромно.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54