Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ

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