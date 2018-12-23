Политика

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ
ТАСС
21:35

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.
ТАСС21:35

Подробнее о событии

Вторая громкая отставка в протест против решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии произошла в США

Эхо Москвы22:00

Дональд Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ

Коммерсантъ22:10

Трамп назвал позерством уход в отставку спецпредставителя по борьбе с ИГ

РБК22:01

Трамп отреагировал на отставку представителя США по борьбе с ИГ

Газета.Ru21:50

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ

ТАСС21:35

Трамп назвал отставку представителя США в коалиции против ИГ* позерством

РИА Новости21:32

Трамп прокомментировал отставку представителя США по борьбе с ИГ

RT на русском21:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Политика

Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на просьбу прокомментировать возможное намерение Трампа заявила, что ей «неизвестно о планах уволить Пауэлла».
Обновлено в 20:04
Политика

Сенат США не договорился по временному бюджету

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено в 16:35
Политика

Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»

Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено в 20:46
Политика

Шредер объяснил, почему США противодействуют «Северному потоку — 2»

Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
Обновлено в 20:41
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

Обновлено в 17:47
Политика

Черногория намерена добиться независимости церкви от Сербии

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что страна будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 16:34
Политика

Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 08:20
Политика

Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект новой конституции.
Обновлено в 20:41
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Обновлено в 10:39
Политика

На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.
Обновлено в 10:50
Политика

Президент Эстонии намерена посетить Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено в 17:16
Политика

Захарова заявила, что разведка США смеется над американцами

Официальный предстваитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на обвинения национальной разведки США во вмешательстве в американские выборы со стороны России, Ирана и Китая.
Обновлено в 05:04
ещё по теме
Главное