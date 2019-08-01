Армия и оружие

Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДРRT на русском 16:53

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
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Дональд Трамп
У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 20:20

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