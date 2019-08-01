Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДРRT на русском 16:53
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
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У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 20:20
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Экономика
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Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
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Шоу-бизнес
Годовалая дочь Тарасова и Костенко выучила первое слово
Хорошо заметно, что малышка гордится своими первыми успехами и с удовольствием произносит выученное слово.
Обновлено в 11:13
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
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Обновлено в 17:00
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
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Обновлено в 17:21
Экономика
Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit
Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Банка Англии Марк Карни.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Экономика
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Происшествия
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Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
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Происшествия
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Обновлено в 19:21
Общество
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Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
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Экономика
Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%
Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.
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