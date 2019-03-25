Трамп прокомментировал итоги расследования МюллераРБК 18:11

с чего всё началось

Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года.

Ранее Барр сообщил конгрессу, что в докладе Мюллера по итогам расследования нет доказательств сговора между Россией и Трампом, а также связанным с ним в ходе предвыборной кампании лиц. Доклад Мюллера посвящен как возможному вмешательству России в выборы, так и тому, мешал ли Трамп расследованию.

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