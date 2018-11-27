Политика
Дональд Трамп заявил, что он недоволен тем, что происходит между Россией и Украиной. По просьбе журналистов президент США прокомментировал инцидент в Черном море. "Мне это не понравилось", — признал он.
Вести.Ru15:54
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Нам не нравится происходящее, будем надеется, что ситуация будет урегулирована. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 16:26
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