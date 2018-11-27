Дональд Трамп заявил, что он недоволен тем, что происходит между Россией и Украиной. По просьбе журналистов президент США прокомментировал инцидент в Черном море. "Мне это не понравилось", — признал он.

Политика Политика Совбез ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе Совет безопасности ООН проголосовал против повестки заседания, предложенной Россией по инциденту с украинскими судами в Керченском проливе.

Политика Политика Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе Отмечается, что нота включает запрос к властям США о проведении полного расследования инцидента, в ходе которого США использовали нелетальное оружие в сторону Мексики.

Политика Политика Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.

Политика Политика На границе Украины и Польши произошла массовая драка Между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками на пункте пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши происходят столкновения, сообщило украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря государственной фискальной службы Наталью Непряхину.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Политика Политика Британский парламент проголосует 11 декабря по соглашению о брексите Палата общин британского парламента проведёт 11 декабря итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о брексите.

Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.

Политика Политика Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика Трамп предложил создать глобальную телесеть, альтернативную CNN Президент США Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть для всемирной аудитории, которая бы стала альтернативой новостному каналу CNN, настроенному критически по отношению к нынешнему главе Белого дома.

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Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо «В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.

Политика Политика Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

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Политика Политика Германия и Франция призвали к деэскалации в Керченском проливе Германия и Франция на встрече политических директоров "нормандской четверки" в Берлине призвали Москву и Киев внести свой вклад в деэскалацию ситуации в Керченском проливе.