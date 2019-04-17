МИД РФ не нашел ничего достойного внимания в докладе МюллераИзвестия 04:46

«Фактически авторы доклада расписались в том, что у них таких доказательств нет», — цитирует «Интерфакс» директора департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко. Об отсутствии доказательств в докладе Мюллера 18 апреля заявил американский генпрокурор Ричард Барр.

МИД РФ не нашел ничего достойного внимания в докладе Мюллера

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