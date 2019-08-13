Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал». Об этом он написал в своём Twitter.

Трамп прокомментировал ЧП при испытании ракеты в России

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