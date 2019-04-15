Политика

Трамп призывал побыстрее тушить собор Парижской БогоматериLife.ru 13:59

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Американский лидер призвал экстренные службы французской столицы действовать быстрее.
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Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Известия14:24

Трамп предложил использовать авиацию для тушения собора Парижской Богоматери

ТАСС14:22

Трамп призывал побыстрее тушить собор Парижской Богоматери

Life.ru13:59

Трамп призвал не медлить со спасением горящего собора Парижской Богоматери

Интерфакс14:13

Трамп дал совет, как тушить Нотр-Дам-де-Пари

Газета.Ru13:56

Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Московский Комсомолец13:52

Трамп дал совет, как потушить Нотр-Дам

Взгляд.ру13:52
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Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:06
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Религия

История собора Парижской Богоматери

Обновлено в 14:26
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Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
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Единый музейный квартал создадут на базе галереи Айвазовского в Крыму

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Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено в 15:54
Технологии

Названа новая причина появления человека

Для вымерших видов людей были характерны выступающие надбровные дуги, а у Homo sapiens лоб стал более гладким с отчетливыми бровями, способными выражать хорошо различимые эмоции.
Обновлено в 20:54
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
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Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия

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Обновлено вчера в 05:06
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе

Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Китае умерла редчайшая в мире черепаха

В зоопарке китайского города Сучжоу погибла редчайшая черепаха вида Rafetus swinhoei, находящегося на грани полного исчезновения.
Обновлено в 10:34
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Савченко после освобождения обратилась к народу Украины

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Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Минобороны Турции: С-400 не будет интегрирована в системы НАТО

Обновлено в 18:37
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
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Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
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Армия и оружие

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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
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Верка Сердючка отправится на «Евровидение»

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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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