Политика
Трамп призывал побыстрее тушить собор Парижской БогоматериLife.ru 13:59
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Американский лидер призвал экстренные службы французской столицы действовать быстрее.
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