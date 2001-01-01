Трамп выступил с комментариями перед журналистами в Белом доме. ФРС начала двухдневное заседание во вторник, и большинство экономистов и трейдеров ждут, что регулятор снизит ставку на четверть процентного пункта.

Хоккей Никита Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз» "Нью-Джерси Дэвилз" в понедельник приобрел российского хоккеиста Никиту Гусева, сообщается на официальной странице вТwіттеr клуба.

Футбол Моуринью может возглавить «Валенсию» Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах «Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Авто Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авто Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.

Общество Названы признаки профессионального выгорания Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Украина отметит День независимости в новом формате Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.

Политика Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Политика США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Шоу-бизнес Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером СМИ сообщали, что причиной их разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма «Звезда родилась».