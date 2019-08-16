Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больницТАСС вчера в 18:26
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
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Общество
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге
Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника
Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:14
Музыка
Лидер группы Little Big устроился креативным директором в «Связной»
Обновлено вчера в 09:56
Общество
«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»
Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Японии из-за тайфуна 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту
Не менее 1,7 тысячи человек провели ночь с четверга на пятницу в аэропорту Кансай в Осаке.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 00:38
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Интернет
Instagram позволит пользователям сообщать о фейках
Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Фалькао просит «Монако» отпустить его в Турцию
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Волонтер «Лизы-Алерт» рассказала, как нашла пропавшего в тайге ребенка
Волонтер «Лизы-Алерт» Татьяна Филиппова, прибывшая в Омскую область на поиски трехлетнего ребенка из Москвы, рассказала, как нашла его посреди болота в лесу.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Бразильский клуб намерен подписать контракт с осужденным за убийство
Бразильский клуб «Посус-ди-Калдас» рассчитывает подписать голкипера Бруно Фернандеса, осужденного за убийство.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Кроса» может затопить ещё четыре села
Повышение уровня воды в реках Приморья из-за действий тайфуна «Кроса» приведёт к подтоплению пониженных мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31