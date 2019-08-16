Происшествия

Трамп призвал строить в США больше психиатрических больницТАСС вчера в 18:26

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
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США нужно больше психбольниц, заявил Трамп

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Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
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Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.
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«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
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Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.
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Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
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В Японии из-за тайфуна 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту

Не менее 1,7 тысячи человек провели ночь с четверга на пятницу в аэропорту Кансай в Осаке.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 00:38
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У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

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Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»

В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Интернет

Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.
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Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
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Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
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Армия и оружие

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Происшествия

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МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
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