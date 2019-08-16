Происшествия

Трамп призвал строить в США больше психиатрических больницТАСС 18:26

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
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После массовых убийств в США Трамп предложил строить больше психбольниц

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На фоне случаев массовой стрельбы Трамп призвал строить больше психбольниц

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Трамп призвал строить в США больше психбольниц

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США нужно больше психбольниц, заявил Трамп

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Московский Комсомолец19:18

Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

ТАСС18:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
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Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
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В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Обновлено вчера в 21:16
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В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
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Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
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Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях

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ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
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