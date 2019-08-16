Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больницТАСС 18:26
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
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Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Экономика
Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день
Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено в 18:01
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Происшествия
После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
Обновлено в 16:50
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Музыка
Международный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 23 августа
В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 03:47
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото
Обновлено в 03:18
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Хитяева поделилась советом, как сохранять бодрость духа в 89 лет
Звезда призналась, что сохранять бодрость духа ей помогают регулярные поездки в экзотический Таиланд, где живет и открыл свое дело единственный сын актрисы.
Обновлено в 03:45
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено в 16:08