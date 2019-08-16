Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он хочет, чтобы люди помнили такое понятие, как "психическое заболевание".

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

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