Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы. Многие из учреждений были закрыты в предыдущие десятилетия.

Трамп призвал строить больше психбольниц в США

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