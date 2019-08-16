Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в СШАТК Звезда вчера в 18:46
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы. Многие из учреждений были закрыты в предыдущие десятилетия.
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Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Обновлено вчера в 23:51
Баскетбол
Казинс получил травму колена на тренировке
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:00
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В ответном матче третьего этапа квалификационного раунда ЛЕ московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Баскетбол
«Автодор» отказался от услуг Саддлера
Руководство саратовского «Автодора» рассталось с защитником сборной Беларуси Девоном Саддлером, сообщает Sportando.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге
Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.
Обновлено в 00:36
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Авто
«Рольф Центр» усилился брендом Kia
Компания «Рольф» усиливает позиции на столичном рынке: локация «Рольф Центр» во 2-м Магистральном тупике пополнилась брендом Kia.
Обновлено вчера в 09:51
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Игры
История с девочкой, отправлявшей твиты через холодильник, оказалась фейком
В некоторых моделях есть браузер, но, если публиковать твиты через него, то в технических данных будет указано «Twitter Web App», а не «LG Smart Refrigerator».Что еще известно:BuzzFeed News сообщает, что техническую информацию «удивительно легко» подделать.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03