Трамп призвал страны ОПЕК повысить добычу нефтиThe Moscow Post вчера в 10:30

Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!

Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, сообщает корреспондент The Moscow Post. В одной из соцсетей американский лидер написал, что важно увеличить поток нефти, поскольку мировые рынки хрупки, а цена на нефть становится слишком высокой.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Политика Гуайдо отказался объяснять происхождение денег на поездки за рубеж Американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом Венесуэлы», отказался объяснять происхождение денег, которые он потратил на дорогостоящие поездки за рубеж, сообщает газета El Nacional.

Общество В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы 30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Хоккей СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.

Здоровье У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.

Политика ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Происшествия С топором на «Сапсан»: в Петербурге вандал изуродовал поезд В Петербурге 26-летний мужчина топором беспричинно повредил четыре вагона высокоскоростного поезда «Сапсан».

Политика Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Происшествия В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Политика Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2» Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.