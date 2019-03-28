Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиRambler News Service вчера в 10:10
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК увеличить ее добычу.
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Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One вчера в 08:47
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Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Хоккей
«Авангард» не пустил маскота «Салавата Юлаева» на арену в Балашихе
Казанский клуб сообщил, что хозяева не пустили на свою арену маскота «Ак Барса».
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Два высокотехнологичных медцентра открыли в Свердловской области
Два новых медицинских центра, специалисты которых готовы оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь, открылись в Свердловской области.
Обновлено в 05:42
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Отсидевшая экс-участница «Дома-2» Анастасия Дашко родила второго сына
Дашко вышла досрочно в 2015 году, в это время её дома ждал Константин Кулешов.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Обновлено вчера в 21:02
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Стало известно, почему гол СКА в ворота ЦСКА не засчитали
В социальных сетях до сих пор спорят о незасчитанной шайбе, которая была заброшена в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 03:50
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Франция отказалась подчиняться США и Китаю
Ле Мэр отметил, что создание собственных амбициозных проектов в сфере производства и технологического развития позволит Европе достойно ответить на брошенные США и Китаем вызовы в экономической сфере.
Обновлено в 02:10
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Компания Hyundai представила на автосалоне в Сеуле «заряженную» версию седана Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36