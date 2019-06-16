Политика
Трамп призвал сменить мэра ЛондонаРЕН ТВ вчера в 17:53
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 09:53
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Музыка
Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Православные отмечают праздник Святой Троицы
Обновлено вчера в 23:58
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество
В Амурской области камера сняла играющих в «песочнице» медвежат
Звериная семья оказалось в районе подкормочной площадки.
Обновлено в 00:31
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Земфира объяснила свой отказ выступить в Уфе.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Бывшего зама ГУ ФСИН по Петербургу взяли под стражу по делу о взятке
Обновлено 14 июня в 14:10
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки
Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Здоровье
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14