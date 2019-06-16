Политика

Трамп призвал сменить мэра ЛондонаРЕН ТВ вчера в 17:53

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.
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Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой»

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Трамп назвал мэра Лондона «настоящей катастрофой»

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Трамп призвал сменить мэра Лондона

Газета.Ruвчера в 17:41

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

ТАССвчера в 16:28
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Троицкую родительскую субботу отмечают православные

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Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
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Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
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Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество

В Амурской области камера сняла играющих в «песочнице» медвежат

Звериная семья оказалось в районе подкормочной площадки.
Обновлено в 00:31
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
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Земфира объяснила свой отказ выступить в Уфе.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Бывшего зама ГУ ФСИН по Петербургу взяли под стражу по делу о взятке

Обновлено 14 июня в 14:10
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
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Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

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Обновлено вчера в 09:44
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Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
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