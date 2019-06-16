Политика
Трамп призвал сменить мэра ЛондонаГазета.Ru вчера в 17:41
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По его словам, Лондону необходим новый мэр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Происшествия
СКР: все участники массовой драки под Пензой установлены
Уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ Все участники конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, где погиб один из участников массовой драки, установлены.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено вчера в 21:15
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Политика
Гройсмана возмутила выдача российских паспортов жителям Донбасса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях на украинском и английском языке выразил своё возмущение тем фактом, что Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса.
Обновлено 14 июня в 06:49
Происшествия
У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон
В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Футболист Яя Туре перебрался в Китай
Обновлено в 01:38
Экономика
Уральская компания начнет поставку торфа в Китай
Обновлено вчера в 06:51
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
На проспекте Художников горит ларёк
Очевидцы сообщили о пожаре в Выборгском районе Северной столицы.
Обновлено вчера в 23:47
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24