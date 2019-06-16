Политика

Трамп призвал сменить мэра ЛондонаГазета.Ru вчера в 17:41

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По его словам, Лондону необходим новый мэр.
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Трамп призвал выбрать нового мэра Лондона

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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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