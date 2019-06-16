Политика
Трамп призвал сменить мэра ЛондонаГазета.Ru вчера в 17:41
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По его словам, Лондону необходим новый мэр.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Общество
Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца
Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Футбол
Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»
Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
Обновлено вчера в 17:34
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов
В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Ким Кардашян показала, как маскирует проявления болезни
В своем Instagram знаменитость показала, как скрывает проявления болезни перед выходом в свет.
Обновлено в 00:39
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Хоккей
Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек
Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38
Экономика
Российский рынок автобусов упал на 5%
По итогам мая 2019 года российский рынок автобусов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе
Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Политика
Путин встретится с лидерами Азербайджана и Ирана
Обновлено в 01:37
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
В 2018 году Алсу было присвоено звание заслуженной артистки России. В 2010-м певица стала народной артисткой Татарстана, откуда она родом.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Обновлено 14 июня в 12:29
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05