Политика

Трамп призвал сменить мэра ЛондонаГазета.Ru вчера в 17:41

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По его словам, Лондону необходим новый мэр.
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Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона: «Настоящая катастрофа»

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Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми

Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет.
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Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
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Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
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Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
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Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

Обновлено в 04:43
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна

Обновлено вчера в 15:46
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Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги»

Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.
Обновлено в 05:54
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

Обновлено в 02:13
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Общество

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
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Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Здоровье

Главный репродуктолог России: почти 80% рожающих женщин нездоровы

Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Брянске пассажирский поезд потерял вагон

Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
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Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
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Армия и оружие

В Идлибе обстреляли наблюдательный пункт турецких военных

За несколько дней турецкий наблюдательный пункт несколько раз подвергался минометным обстрелам В Минобороны Турции сообщили, что один из наблюдательных пунктов в Идлибе подвергся минометному обстрелу, передает ТАСС.
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Спорт

Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей

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Обновлено в 03:55
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
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