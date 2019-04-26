Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружияLenta.ru 00:40

Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него.

19 апреля администрация президента Дональда Трампа без объяснения причин засекретила данные о запасах ядерного оружия. Согласно последнему отчету от 30 сентября 2017 года, США обладали 3822 ядерными боеголовками.

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Политика Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.

Общество ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Политика Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Авто Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Путешествия В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019 Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика Штаб рассказал о табу для Зеленского Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.

Энергетика Словацкий оператор остановил прокачку нефти по «Дружбе», сообщили СМИ Оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", компания "Транспетрол", сообщила об остановке прокачки нефти из России по этому нефтепроводу, передает Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение электронное письмо "Транспетрол".

Общество Погода на островах изменится 1 мая В среду и четверг характер погоды изменится, под влиянием поля низкого давления ожидается пасмурная погода с дождём, понизится дневная температура.

Общество Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».

Политика Путин стал почётным доктором университета Цинхуа Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Авто Названы рублевые цены и комплектации нового УАЗ «Буханка» Представители Ульяновского автомобильного завода назвали рублевые цены и комплектации нового внедоржника «Буханка».

Происшествия В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.

Путешествия Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.

Наука Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник» Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту «Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

Политика Создать, распустить и назначить. Три первых шага президента Зеленского Администрация Статус и полномочия АП в законодательстве не описаны. У нас вообще нет закона о президенте (хотя его ещё Ющенко требовал).

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Общество Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в Москве Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

Шоу-бизнес Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.

Политика Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Как отметил на своей официальной стране в Instagram Рашид Темрезов, — «эта инициатива Президента в очередной раз подтверждает провозглашенные на государственном уровне нравственные ценности патриотизма, гражданственности и уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны».