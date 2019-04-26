Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружияLenta.ru 00:40
19 апреля администрация президента Дональда Трампа без объяснения причин засекретила данные о запасах ядерного оружия. Согласно последнему отчету от 30 сентября 2017 года, США обладали 3822 ядерными боеголовками.
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Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily вчера в 23:24
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Общество
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В среду и четверг характер погоды изменится, под влиянием поля низкого давления ожидается пасмурная погода с дождём, понизится дневная температура.
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Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
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Путешествия
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Как отметил на своей официальной стране в Instagram Рашид Темрезов, — «эта инициатива Президента в очередной раз подтверждает провозглашенные на государственном уровне нравственные ценности патриотизма, гражданственности и уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны».
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Жителям Донбасса стало легче получить российское гражданство
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